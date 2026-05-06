Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (6)

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo definitivo para que os cidadãos emitam, transfiram ou regularizem o título de eleitor a tempo de participar das eleições municipais deste ano. Em Apucarana e Arapongas, os fóruns eleitorais funcionam ininterruptamente com horário estendido até as 18h para absorver a intensa demanda provocada pelos últimos dias de cadastramento. O acolhimento aos retardatários é feito de forma presencial e por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.

-LEIA MAIS: Presentes e experiências devem aquecer comércio de Apucarana no Dia das Mães

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para realizar o procedimento nos cartórios, o eleitor deve apresentar um documento oficial de identidade com foto, o CPF e um comprovante de residência em seu nome emitido entre três meses e um ano atrás. No caso dos homens que completam 19 anos no ano do requerimento, também é exigida a apresentação da certidão de quitação do serviço militar obrigatório.

A Justiça Eleitoral ressalta, contudo, que uma parcela significativa da população não precisa se deslocar até as unidades físicas. Aqueles que já possuem a biometria cadastrada e válida podem resolver suas pendências de forma totalmente online, utilizando o sistema de autoatendimento disponível no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O fechamento do cadastro nesta data atende à legislação eleitoral, que determina a suspensão das alterações documentais 151 dias antes do pleito, permitindo assim a organização logística das seções de votação para as eleições marcadas para os dias 4 e 25 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ajudar a reduzir as filas nesta reta final, os cartórios promoveram uma abertura excepcional durante o fim de semana prolongado do Dia do Trabalhador, voltada a municípios com mais de 70 mil eleitores. Entre os dias 1º e 3 de maio, 1.527 pessoas aproveitaram o plantão para colocar a situação eleitoral em dia nas duas cidades. O maior volume foi registrado no Cartório da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, que atendeu 917 pessoas no período, enquanto a 61ª Zona Eleitoral de Arapongas contabilizou a presença de 610 cidadãos em busca da garantia do direito ao voto.\



