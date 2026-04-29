Prazo para alistamento militar termina no dia 30 de junho; saiba mais

Jovens que completam 18 anos em 2026 têm até 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório. O processo é simples, podendo ser feito pela internet ou presencialmente na Junta do Serviço Militar de Apucarana. Até o momento metade do contingente esperado já se alistou e, para quem ainda está com a situação pendente, a orientação é não deixar para a última hora.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca a relevância do alistamento como um ato de cidadania e responsabilidade. "É fundamental que nossos jovens cumpram com suas obrigações cívicas que, ao mesmo tempo, representará aos selecionados a experiência única de servir na unidade do Exército sediada em Apucarana, que é o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec)”, enfatizou.

Quem optar pelo alistamento online, deve acessar o site oficial alistamento.eb.mil.br. Na sequência, basta clicar em “QUERO ME ALISTAR”, selecionar a opção “alistamento militar masculino”, fazer login com a conta gov.br (ou criar uma, se ainda não possuir) e preencher os dados solicitados, incluindo o CPF.

Quem não tem acesso à internet ou encontra dificuldades para realizar o procedimento online, deve procurar a Junta de Serviço Militar de Apucarana. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h, na Rua Lapa, nº 145 – Edifício Executivo – sala 16, ao lado da prefeitura. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Vale reforçar que o atendimento presencial é exclusivo para moradores de Apucarana. Jovens de outros municípios devem se dirigir à Junta de sua cidade.

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A secretária da Junta do Serviço Militar em Apucarana, Rosângela Mineo, reforça um ponto que ainda gera dúvidas entre os jovens. O alistamento é obrigatório para todos que completam 18 anos em 2026. “Isso significa que mesmo o jovem que faz aniversário em dezembro deve realizar o procedimento agora, dentro do prazo regulamentar, para evitar multa e restrições legais”, alertou.

Rosângela Mineo chama a atenção para as consequências de quem deixa de se alistar: “O jovem que não se alistar não consegue tirar passaporte, se matricular em universidade, ingressar em emprego público ou assinar contratos com órgãos oficiais”, exemplificou.

CHECAGEM – Para aqueles que fizeram o alistamento pela Internet, há uma orientação complementar. É importante que, após alguns dias, o cidadão retorne ao site, clique em “Já me alistei” e selecione “Acompanhar alistamento”. Se o sistema não localizar o registro, o jovem deve procurar a Junta Militar imediatamente. “É importante fazer essa conferência para garantir que os dados foram alimentados corretamente e que o alistamento está devidamente registrado no sistema”, solicitou Rosângela Mineo.

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Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 43 3425 2035 ou pessoalmente na Junta do Serviço Militar.