Prazo para alistamento militar entra na reta final e termina em 30 de junho

Faltam poucos dias para o encerramento do prazo do alistamento militar obrigatório. Os jovens que completam 18 anos em 2026 têm até o dia 30 de junho para regularizar a situação junto ao Serviço Militar. O alistamento pode ser feito pela internet ou presencialmente. A orientação é não deixar o procedimento para os últimos dias, evitando filas e imprevistos.

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O prefeito Rodolfo Mota reforça que o alistamento é um compromisso cívico muito importante para os jovens. “Cumprir essa obrigação dentro do prazo garante tranquilidade e evita restrições futuras, além de representar uma oportunidade para aqueles que forem selecionados para servir ao Exército Brasileiro”, disse.

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Conforme a secretária da Junta do Serviço Militar em Apucarana, Rosângela Mineo, quem deixa de se alistar dentro do período regulamentar fica sujeito ao pagamento de multa e pode enfrentar impedimentos para obter passaporte, ingressar em universidades, assumir cargos públicos e realizar outros procedimentos que exigem a comprovação da situação militar regular.

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Rosângela Mineo reforça um ponto que ainda gera dúvidas entre os jovens. O alistamento é obrigatório para todos os nascidos em 2008 e que completam 18 anos em 2026. “Isso significa que mesmo o jovem que faz aniversário em dezembro deve realizar o procedimento agora, dentro do prazo regulamentar”, alertou.

COMO SE ALISTAR

Pela internet

Acesse alistamento.eb.mil.br, clique em “Quero me alistar”, selecione “alistamento militar masculino” e faça login com a conta gov.br. Tenha o CPF em mãos.

Após realizar o alistamento online, volte ao site alguns dias depois, clique em “Já me alistei” e selecione “Acompanhar alistamento” para confirmar que o registro foi gravado corretamente. Se o sistema não localizar seus dados, procure a Junta imediatamente.

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Presencialmente

Compareça à Junta do Serviço Militar de Apucarana, na Rua Lapa, nº 145, Edifício Executivo, sala 16 (ao lado da Prefeitura). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h.

Levar junto documentos originais do RG, CPF e comprovante de residência de Apucarana. Atenção: O atendimento presencial é exclusivo para moradores de Apucarana. Jovens de outros municípios devem procurar a Junta do Serviço Militar de sua cidade.

