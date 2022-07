Prazo de inscrição para curso no Polo UAB termina neste domingo (31)

Da Redação

Pós-graduação em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

A coordenação do polo de Apucarana da Universidade Aberta do Brasil, Polo da UAB, comunica que o prazo de inscrições para a Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica termina no próximo domingo (31).

Ofertado em parceria com a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), o curso tem como público-alvo estudantes que tenham concluído a graduação, licenciatura ou bacharelado, em Geografia ou qualquer outra área das Ciências Humanas. Ao todo, são 25 vagas destinadas ao polo de Apucarana.

“A Unicentro é uma instituição de ensino superior que têm larga experiência na área da educação à distância. As formações que eles propõem são sempre de excelente qualidade,” comentou o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

O edital com todas as orientações para a inscrição no processo seletivo da Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica pode ser encontrado no site do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro.

A secretária de educação, Marli Fernandes, acrescentou que o Polo da UAB também está com inscrições abertas para a Especialização em Docência na Educação Infantil, que será ofertada em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ao todo, são 32 vagas reservadas para Apucarana.

“Eu incentivo fortemente que os professores e assistentes infantis da nossa rede municipal de ensino inscrevam-se neste curso. A formação continuada é importante para todos os profissionais, mas principalmente para aqueles que atuam no magistério,” disse.

Os interessados na Especialização em Docência na Educação Infantil, da UEPG, podem acessar o edital completo no site do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância da UEPG.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

