Prazo das inscrições para vestibular da Unespar está acabando; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prazo das inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), antiga Fecea, campus Apucarana, termina no dia 3 de outubro

O prazo das inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), antiga Fecea, campus Apucarana, termina no dia 3 de outubro. O ensino da instituição é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site da universidade. Este será o primeiro vestibular do curso de Direito do campus de Apucarana. São 40 vagas disponíveis, sendo que 30 serão preenchidas no vestibular tradicional e 10 pelo Sistema Único de Seleção Integrada (Sisu).

continua após publicidade .

Além do curso de direito, a Unespar de Apucarana tem mais 580 vagas disponíveis em outros 12 cursos de graduação para 2023: administração (80), ciência da computação (40), ciências contábeis (100), ciências econômicas (50), letras - espanhol (20), letras - inglês (20), letras - português (40), matemática (40), pedagogia (40), secretariado executivo trilíngue (50), serviço social (50) e turismo e negócios (50).

Parte dessas vagas, no entanto, será preenchida por meio do Sisu. O percentual reservado - 25%, 50% ou 75% -varia conforme o curso.

Siga o TNOnline no Google News