Praças Rui Barbosa e do “Clube 28” terão iluminação em LED

Estão sendo contemplados 12 bairros, três distritos, parques industriais, avenidas, estradas, Vila Rural Nova Ukrânia, além da saída para Londrina

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) deu início nesta semana a um levantamento técnico visando a modernização da iluminação pública nas praças Rui Barbosa e Semiramis Braga, mais conhecida como Praça do Clube 28 de Janeiro.

O projeto, anunciado pelo prefeito Júnior da Femac e que vai levar aos locais luminárias de alta performance em tecnologia LED, visa propiciar ainda mais segurança aos ambientes por onde circulam centenas de pessoas todas as noites. “Com a nova iluminação, tornaremos esses espaços mais adequados às atividades comerciais, para o trânsito dos estudantes do período noturno e, certamente, também irá favorecer e garantir uma maior frequência das famílias”, disse o prefeito. Segundo ele, a nova iluminação – em LED – será parecida com a instalada no Espaço das Feiras e nas rotatórias da Igrejinha e do São José.

O levantamento técnico, que está em andamento, vai definir a quantidade e potências das luminárias. Segundo esclarece o superintendente de Iluminação Pública do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, o projeto determinado pelo prefeito Júnior da Femac engloba ainda modernização da iluminação pública em trecho da Rua Professor João Cândido Ferreira compreendido entre as duas praças (Rui Barbosa e do Clube 28). “Também iremos atender a trecho da Rua Rio Branco entre a Praça Rui Barbosa e o terminal urbano”, informa Luz.

O serviço será executado por empreiteira já licitada. “Este investimento, que vai modernizar, embelezar e dar mais segurança à população, será efetivado a partir de licitação específica já em andamento”, explicou Lafayete Luz.

Atualmente, a prefeitura executa um pacote de modernização do sistema de iluminação pública que envolve a substituição de 4.105 luminárias antigas por novas em LED, em um investimento público na ordem de R$6,78 milhões em recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

Estão sendo contemplados 12 bairros, três distritos, parques industriais, avenidas, estradas, Vila Rural Nova Ukrânia, além da saída para Londrina, com a implantação de postes com iluminação LED no canteiro central e nas avenidas marginais (Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano), em trecho da Avenida Brasil (BR-369) até a divisa com Arapongas, e um sistema exclusivo de iluminação para os 2,7 quilômetros de extensão da Ciclovia Irmo Celso Vidor, entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar).

