Praças esportivas de Apucarana estão prontas para receber o JUP's

Dirigentes da Secretaria de Estado do Esporte do Governo do Paraná vistoriam hoje as praças esportivas de Apucarana que vão receber as competições 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's). Apucarana vai sediar a competição pela terceira vez consecutiva, entre os dias entre os dias 7 e 13 de julho.

Em visita ao prefeito Junior da Femac, o coordenador de esportes de rendimento da Paraná Esporte, Emerson Venturini, o Milico, avaliou como excelentes a estrutura das praças esportivas da cidade. “Vamos utilizar todas as praças esportivas de Apucarana, públicas e privadas”, afirmou Milico.

O coordenador técnico dos Jogos Universitários, Vitor Martinez, informou que as competições irão reunir mais de 1,8 mil atletas, transformando Apucarana mais uma vez na capital do esporte no estado.

“Mais uma vez recebemos o total apoio da administração municipal para a cidade sediar uma competição de âmbito estadual. Será uma grande festa do esporte que com certeza trará benefícios para a rede hoteleira e o comércio local”, avalia o chefe do escritório regional Secretaria de Estado do Esporte do Governo do Paraná, Vilmar Caus (Mazinho).

Junior da Femac e o secretário municipal de esportes, Tom Barros, reiteraram o total apoio da prefeitura para realização do JUPS's. “Apucarana é a casa do esporte no Paraná. Estamos sempre prontos para receber competições de âmbito estadual. Elas projetam a cidade e fortalece o nosso comércio”, destaca o prefeito.

