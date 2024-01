Praça Rui Barbosa e todo o seu entorno ganham luminárias de LED

A Prefeitura de Apucarana, por meio do Instituto de Desenvolvimento, Planejamento e Pesquisa de Apucarana (Idepplan), deve concluir nesta semana a troca de todo o sistema de iluminação pública na Praça Rui Barbosa e seu entorno. O trabalho inclui a instalação de mais luminárias de LED no “calçadão da onça” e em trecho da Rua João Cândido Ferreira, ligando com a praça do 28.

O prefeito Junior da Femac acompanhou nesta terça-feira (9) a execução dos serviços, ao lado do engenheiro eletricista Lafayete Luz. “Toda a região terá um ganho muito significativo de qualidade de iluminação”, anuncia Junior da Femac.

O engenheiro Lafayete informa que na Praça Rui Barbosa estão sendo substituídos 40 postes republicanos por outros metálicos. Cada um deles irá receber 4 luminárias de LED com potência de 120 Watts, totalizando 160 luminárias em torno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, incluindo ainda as áreas do platô e dos espelhos d’ água.

No entorno da Praça Rui Barbosa, abrangendo os passeios em frente ao comércio e a rede bancária serão instaladas mais 32 luminárias de LED, com potência de 150 watts. A “praça da onça” e seu calçadão irão receber 25 luminárias de LED. E a ligação deste local com a praça do 28 terão mais 10 luminárias de LED. “Os serviços devem estar concluídos até sexta-feira, garantindo mais segurança com uma luminosidade mais eficiente na região”, assegura o engenheiro Lafayete Luz.

O prefeito Junior da Femac faz questão de lembrar que, antes de atender a região central da cidade, o projeto de modernização da iluminação pública de Apucarana foi levado a dezenas de bairros e todos distritos da cidade, além de contemplar ainda as rodovias, nas principais entradas da cidade.

