Praça da Onça recebe oportunidades de emprego e qualificação nesta quinta (13)

A Prefeitura de Apucarana promove nesta quinta-feira (13), das 9h às 16h, na Praça da Onça, uma ação que aproxima a população de oportunidades de emprego, estágio e qualificação profissional. A iniciativa reúne diferentes serviços em um mesmo espaço, com cadastro para vagas de trabalho e estágio, inscrições para cursos de capacitação e visitação à carreta do Senai, estrutura móvel equipada para apresentar as possibilidades de formação na área da confecção.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a mobilização é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Senai, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Agência do Trabalhador e Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). “A presença dos parceiros em um mesmo espaço facilita o acesso da população a diferentes caminhos para a conquista de um emprego ou para o aprimoramento de conhecimentos”, salientou.





Foto: Prefeitura de Apucarana Foto: Prefeitura de Apucarana

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, explica que a Agência do Trabalhador fará o cadastro de candidatos interessados nas vagas de emprego, enquanto o IEL atenderá estudantes que buscam oportunidades de estágio. “O IEL atua na aproximação entre empresas e universitários, fortalecendo a inserção de novos talentos no setor industrial”, reiterou. A ação também permitirá que os interessados conheçam diretamente as opções de qualificação oferecidas pelo Senai em Apucarana.

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Aberta à visitação durante toda a programação, a carreta do Senai funcionará como uma vitrine das oportunidades de formação profissional na área da confecção. A estrutura conta com 23 máquinas de costura utilizadas nas fábricas e permite ao público conhecer, por meio de demonstrações, os cursos disponibilizados em parceria com a Prefeitura. “Os interessados poderão conhecer as possibilidades de formação antes de efetuarem a inscrição”, explica Neno.

Os cadastros para os cursos poderão ser feitos no próprio local, com encaminhamento dos interessados para as turmas ofertadas pelo Senai em Apucarana. Segundo o secretário, a iniciativa amplia as possibilidades de preparação para o mercado de trabalho, enquanto o período noturno será reservado aos empresários, que poderão conhecer de perto o funcionamento da escola móvel e as possibilidades de capacitação oferecidas para o setor da confecção.