PR: Apucarana ocupa o 3º lugar de maior oferta de empregos no interior

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac afirma que o levantamento reflete o bom momento vivido pela economia de Apucarana

O mercado de trabalho continua aquecido em Apucarana, com um total de 819 oportunidades de emprego formais em aberto. Balanço divulgado pelo governo do Estado, com dados coletados junto as 22 regionais da Agência do Trabalhador, coloca Apucarana como o 3º município do interior do Paraná com maior oferta de empregos.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que o levantamento reflete o bom momento vivido pela economia de Apucarana, com a atração constante de investimentos e a geração de novos empregos. “O mercado de trabalho de Apucarana está aquecido, confirmando a retomada da economia após a pandemia. A tendência é que o número de vagas aumente ainda mais, especialmente no comércio neste final de ano e também no setor de confecções, devido à Copa do Mundo”, avalia Junior da Femac.

LEIA MAIS: Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

continua após publicidade .

Curitiba lidera o ranking no Estado, com 2.708 vagas abertas. No interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Toledo (2.031), seguida por Cascavel (1.343) e Apucarana (819). “Apucarana continua vivendo um grande momento na geração de emprego e as empresas têm sentido confiança nessa etapa de retomada. Além das oportunidades que estão disponíveis, somente no mês de setembro foram colocados 253 trabalhadores com carteira assinada”, observa Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Neno Leiroz reforça que são 819 vagas para empregos formais, ou seja, oportunidades de trabalho com carteira assinada. Entre as funções com maior quantidade de vagas abertas em Apucarana estão:

Costureira (67);

Auxiliar de costura (18);

Auxiliar de linha de produção (64);

Vendedor (20);

Auxiliar administrativo (24);

Operador de bordado (17);

Auxiliar de serviços gerais (14);

Motorista (12);

Mecânico (08);

Cozinha (23).

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de Apucarana pelo telefone 3423-1376 ou diretamente na agência, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O atendimento acontece entre as 08 e 17 horas.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News