Pouso de helicóptero em área residencial chama atenção em Apucarana; veja

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O pouso de um helicóptero em um terreno na Rua Frankó chamou a atenção em Apucarana na tarde desta quarta-feira (06). A manobra incomum ocorreu em frente ao supermercado Mufatto, na região conhecida como Igrejinha.

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Após o pouso, os ocupantes do helicóptero se dirigiram ao supermercado. Moradores fizeram registros em vídeo de sobrevoo do helicóptero e pouso.

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O TNonline apurou que o helicóptero seria de diretores do supermercado, que vieram até a unidade de Apucarana para discutir a possibilidade de construção de um posto de combustível na cidade.





Pouso de helicóptero em área residencial - Foto: Gaby Campos/TNOnline Pouso de helicóptero em área residencial - Foto: Gaby Campos/TNOnline

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