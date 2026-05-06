Pouso de helicóptero em área residencial chama atenção em Apucarana; veja
Aeronave desceu na região da Igrejinha; assista
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O pouso de um helicóptero em um terreno na Rua Frankó chamou a atenção em Apucarana na tarde desta quarta-feira (06). A manobra incomum ocorreu em frente ao supermercado Mufatto, na região conhecida como Igrejinha.
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Após o pouso, os ocupantes do helicóptero se dirigiram ao supermercado. Moradores fizeram registros em vídeo de sobrevoo do helicóptero e pouso.
O TNonline apurou que o helicóptero seria de diretores do supermercado, que vieram até a unidade de Apucarana para discutir a possibilidade de construção de um posto de combustível na cidade.
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