Poupatempo Paraná já soma mais de 35 mil atendimentos em Apucarana

O Poupatempo Paraná alcançou em maio a marca de 1,6 milhão de atendimentos no somatório de todas as suas unidades operacionais, isso significa cerca de 500 mil novos procedimentos em pouco mais de um mês. Somente na unidade de Apucarana, inaugurada em fevereiro de 2026, foram mais de 35 mil atendimentos. Já em Arapongas, que abriu as portas em março de 2026, o número alcançado foi de pouco mais de 43 mil.

A iniciativa, iniciada em outubro de 2025, centraliza quase 300 serviços públicos estaduais e municipais em um só local, abrangendo todas as regiões do Estado. Ao todo, já são 20 unidades presenciais em território paranaense, além da opção da plataforma digital.

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Curitiba é a líder com quase 370 mil atendimentos prestados em três unidades – Centro (179.761), Pinheirinho (120.646) e Boa Vista (69.499). Londrina (163.069), São José dos Pinhais (143.100) e Ponta Grossa (131.738), por exemplo, também tiveram volumes expressivos, indicando a aderência do serviço junto à população.

A maior procura é por documentação e regularização. “Desde o início da abertura das unidades, as demandas do Detran-PR, como carteira de habilitação; do Instituto de Identificação, caso da Carteira de Identidade Nacional (CIN); e de auxílio para o uso do portal gov.br, são as mais procuradas”, afirma o gestor do programa e superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro de Moura. Ele reforça ainda que o grau de satisfação dos usuários, que vem se mantendo em 99,5%, indica a aceitação do modelo por parte do público.

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Por outro lado, Moura destaca como o trabalho de campo tem sido importante tanto para a empreitada quanto para o poder público. “É um aprendizado com o cidadão, de entender o grau de dificuldade que algumas pessoas têm em usar tecnologia, principalmente pessoas mais idosas”, explica o superintendente.

“A gente pensa muito no digital, em fazer aplicativos, portais, totens de autoatendimento. Mas, vivenciando o dia a dia do Poupatempo, você vê a grande necessidade também de promover o atendimento presencial, do atendimento humanizado”, complementa.

Dentro desse pensamento, Moura faz questão de ressaltar o uso da sala sensorial para o atendimento de pessoas neurodivergentes, que precisam de um ambiente mais regulado. “Tem sido uma experiência incrível. Acho que está sendo uma virada de chave na humanização e na qualidade do atendimento público ao cidadão”, finaliza. A primeira unidade a contar com essa área é a de Paranaguá.

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O Poupatempo Paraná também oferece serviços que envolvem outros órgãos e instituições, como Defensoria Pública, Procon, Cohapar, Copel e Sanepar, além das secretarias da Educação, da Administração e Previdência, e da Fazenda. O programa oferece ainda o módulo Descomplica Empresas, que facilita abertura e regularização de negócios.

Das 20 unidades em funcionamento pelo Estado, apenas duas ainda não foram oficialmente inauguradas, trabalhando em fase de testes e ajustes: Guarapuava e Toledo.

Como agendar

As unidades do Poupatempo Paraná funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O agendamento pode ser feito no site www.poupatempo.pr.gov.br, pelo aplicativo (disponível para Android) ou nos totens de autoatendimento nas próprias unidades. No site, também é possível receber orientações por videochamadas.

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Para dúvidas, o WhatsApp oficial está disponível 24 horas pelo número (41) 3040-2060, oferecendo atendimento rápido sobre agendamentos, consultas e serviços.

Confira o ranking de atendimentos nas unidades do Poupatempo Paraná

Curitiba (Centro): 179.761

Londrina: 163.069

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São Jose dos Pinhais: 143.100

Ponta Grossa: 131.738

Curitiba (Pinheirinho): 120.646

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Maringá: 108.987

Colombo: 81.179

Umuarama: 79.882

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Guarapuava: 72.939

Cascavel: 70.509

Curitiba (Boa Vista): 69.499

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Araucária: 68.685

Foz do Iguaçu: 59.499

Campo Mourão: 58.259

Arapongas: 43.222

Apucarana: 35.663

Paranaguá: 34.417

Toledo: 30.002

Campo Largo: 29.518

Pinhais: 25.763

Unidade Digital: 10.163

Rio Bonito do Iguaçu: 702 (atendimento emergencial após a passagem do tornado pela cidade em novembro de 2025)