Postos reajustam preços da gasolina e do etanol em Apucarana

Etanol é vendido entre R$ 3,89 a R$ 4,39 nesta quinta-feira em Apucarana

Postos de Apucarana voltaram a reajustar os preços dos combustíveis nos últimos dias. A maior alta foi registrada no etanol, com até R$ 0,30 por litro em alguns estabelecimentos do setor, enquanto o aumento na gasolina foi na ordem de R$ 0,20, segundo último levantamento feito pela Tribuna em 17 de outubro. Como vem ocorrendo desde a campanha eleitoral, as altas de preços estão sendo repassadas pelas distribuidoras sem comunicado oficial da Petrobras.

Segundo pesquisa feita no início da tarde desta quinta-feira (10) no aplicativo Menor Preço, do governo estadual, a gasolina era vendida entre R$ 5,09 e R$ 5,39 na cidade, enquanto o etanol entre R$ 3,89 e R$ 4,39 e o diesel entre R$ 6,69 e R$ 6,99. Em 17 de outubro, a gasolina custava entre R$ 4,99 e R$ 5,19; o etanol entre R$ 3,98 e R$ 4,09 e o diesel entre R$ 6,64 e R$ 6,99. O levantamento mostra que alguns postos conseguiram segurar e até reduzir o preço do etanol. No entanto, muitos já estão praticando valores acima de R$ 4 por litro em Apucarana após o novo aumento repassado pelas distribuidoras.

Um funcionário de um posto da cidade confirmou que a alta foi repassada pelas distribuidoras sem anúncio oficial da Petrobras. Segundo ele, desde 17 de outubro, foram dois aumentos de preço de R$ 0,10 da gasolina e um agora de R$ 0,30 do etanol. Ele afirma que, após as eleições, há muita dúvida no setor de como se comportará a política de preços da Petrobras. “Na verdade, é uma grande incógnita”, disse.

ARAPONGAS

Segundo pesquisa feita no aplicativo Menor Preço na tarde desta quinta-feira (10), também houve variação de preços em Arapongas. A gasolina, que era vendida entre R$ 4,69 e R$ 4,97 em 17 de outubro, agora é comercializada entre R$ 4,79 a R$ 5,08.

O etanol também foi reajustado, passando da faixa entre R$ 3,39 e R$ 3,69 para R$ 3,69 a R$ 3,99. Já o diesel teve pouca oscilação. Em 17 de outubro, esse combustível era vendido entre R$ 6,35 e R$ 6,99 e agora é comercializado entre R$ 6,69 a R$ 6,99, segundo o aplicativo Menor Preço.

