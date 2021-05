Postes potencializam iluminação na área central

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) executa a instalação de postes modelo republicano estilo colonial na Avenida Curitiba, eixo central de Apucarana, em trecho entre a Praça Interventor Manoel Ribas (Redondo) e a Praça Rui Barbosa, sede da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. O serviço, que é executado por uma empresa terceirizada contratada via licitação, já cumpriu 80% do cronograma e deve ser concluído neste sábado, com ativação do sistema por parte do prefeito Júnior da Femac.

No total, estão sendo instalados 28 novos pontos de iluminação, sendo 14 em cada lado da avenida, a uma distância média de 16 metros entre cada um. A luminária utilizada é de vapor metálico na potência 250 watts, o que garante maior luminosidade e economia. A modalidade de iluminação, assinala o prefeito Júnior da Femac, além de dar um charme especial à via pública, potencializa a iluminação sobretudo para os pedestres. “Todo trabalho de instalação da tubulação e lançamento de cabos é feito de forma subterrânea com método não destrutivo, o que garante menor transtorno possível aos comerciantes e transeuntes”, detalha o prefeito. A empreiteira responsável é a Engezys Instaladora Elétrica Ltda, de Cascavel.

Júnior frisa que no setor de modernização da iluminação pública mais de 5 mil luminárias foram substituídas ao longo do ano passado, atendendo a mais de 40 bairros e vias com grande fluxo. “Investimentos em luminárias vapor metálico e também de tecnologia LED, promovendo maior economia e eficiência”, pontua Júnior da Femac.

Com relação aos postes republicamos em instalação entre as praças do Redondo e Rui Barbosa, segundo argumenta o superintendente do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, o trecho foi contemplado pela administração municipal por ser um eixo comercial e turístico do município. “Essa benfeitoria viabilizada pela Gestão Júnior da Femac oferece maior segurança e conforto à população e visitantes”, confirma. De acordo com ele, o prefeito já determinou que a próxima região a ser atendida com postes republicanos será a Rua Padre Severino Cerutti.

Em 2020, lembra Luz, a prefeitura já havia promovido investimento semelhante com a instalação de 94 novos postes republicanos na Rua Osvaldo Cruz, entre as ruas Nagib Daher e Paulo Frontin. “No novo sistema, que utiliza potentes lâmpadas de 400 watts vapor metálico, os pontos foram instalados a uma distância média de 17 metros para privilegiar ainda mais a visibilidade dos pedestres”, recorda o superintendente. Ele frisa que rua central já contava com postes republicanos desde a Munhoz da Rocha até a Nagib Daher.