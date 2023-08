Possível mudança no clima de Apucarana nesta terça-feira (8); confira

Na terça-feira o tempo segue instável no Paraná. Chuvas mais significativas, em termos de volume, devem ocorrer especialmente em áreas da "metade sul" do Estado. Também nesta região, devido a maior presença de nebulosidade e da precipitação, as temperaturas apresentam menor variação, com maior destaque para o leste (RMC e praias). No noroeste e no norte pioneiro segue quente, com chuvas localizadas.

A terça-feira (8) em Apucarana, amanhece com 18ºC, mínima prevista para o dia. As temperaturas se elevam ao decorrer da tarde, alcançando a máxima de 26ºC.

No céu temos a presença marcante das nuvens durante o dia todo. Poderão ocorrer pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira na Cidade Alta, sendo 90% de chance do ocorrido, no período da tarde.

