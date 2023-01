Porteiro de condomínio é agredido a socos por entregador, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a polícia, toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local

Um homem de 32 anos, que trabalha como porteiro em um condomínio no bairro Jardim Portal do Lago, em Apucarana, foi agredido a socos por um entregador que desejava deixar um galão de água para um morador. O agressor saiu do local antes da chegada da polícia.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17h40, pelo porteiro que disse ser vítima de agressão. Ele disse que chegou até a portaria uma pessoa que estava em um veículo Fiat/Strada de cor cinza, que se identificou e disse que teria que entregar um galão para um morador.

- LEIA MAIS: Homem é amarrado durante assalto em residência, em Ivaiporã

continua após publicidade .

O porteiro informou então que teria que fazer contato com o morador e nesse momento o entregador se exaltou e deixou o objeto em frente a um veículo que estava para entrar no condomínio, fazendo com que impedisse a passagem da via.

Diante da situação, o porteiro saiu da portaria, abriu o portão e retirou o galão, porém o entregador foi até o seu encontrou e lhe agrediu com socos, que ele revidou e depois de correr do agressor, ser alcançado e agredido novamente, a briga foi apartada por uma mulher.

O porteiro ficou com hematomas no lábio e na face por conta das agressões. Com a chegada da polícia, o entregador, autor das agressões, não estava mais no local, sendo a vítima orientada a respeito das providências cabíveis.

Segundo a polícia, toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local.

Siga o TNOnline no Google News