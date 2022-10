'Portas Abertas' inscreve para quatro cursos gratuitos pelo Senai

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os interessados devem efetivar inscrições na Rua Ouro Verde, nº 300, Jardim América

O Programa de Qualificação Profissional Portas Abertas, da Prefeitura de Apucarana, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos nas áreas de costura industrial, eletricidade residencial e predial, refrigeração com ênfase na instalação de ar-condicionado residencial e eletricidade automotiva básica.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac assinala que as capacitações integram a política profissionalização da população que neste ano já atendeu 514 apucaranenses em cursos oferecidos pelos serviços de aprendizagem nacional da Indústria e do Comércio (Senai e Senac). “As oportunidades com inscrições abertas são através do Senai Apucarana, entidade de excelência”, pontua o prefeito.

LEIA MAIS: Alunos do curso do Corpo de Bombeiros realizam ação ambiental; assista

continua após publicidade .

Ele frisa que a definição dos cursos a serem contratados pela administração municipal e oferecidos de forma gratuita à população acontece a partir de reuniões com segmentos produtivos da cidade. “Todos os cursos estão afinados com o mercado de trabalho. Ouvindo empresários, associações, cooperativas e sindicatos, conseguimos compreender quais as demandas de mão de obra capacitada e, com isso, também melhorar os índices de empregabilidade”, argumenta o prefeito Júnior da Femac.

Com início no dia 16 de novembro, o curso de costura industrial terá carga horária de 60 horas. “As aulas vão acontecer de segunda a sexta-feira, nos períodos vespertino e noturno, junto à escola móvel que estará ancorada em espaço junto ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão)”, relata Edison Peres Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com ele, para este curso a idade mínima é de 16 anos.

Segundo o diretor do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana, Miguel Luis Vilas Boas, o curso de eletricista residencial e predial também terá início no dia 16, na escola móvel, de segunda a sexta-feira. “A formação terá carga horário de 80 horas e o interessado deve ter 18 anos ou mais de idade”, informa Vilas Boas, salientando que as aulas também serão no período da tarde e da noite. “Ainda no dia 16, iniciaremos o curso de refrigeração: instalação de ar-condicionado residencial para interessados com idade a partir dos 16 anos. Serão 60 horas de conteúdo com aulas de segunda a sexta-feira, na escola móvel”, esclarece o diretor municipal.

continua após publicidade .

Já o curso de eletricidade automotiva básica, com 120 horas, terá início no dia 17 de novembro e é aberto para menores a partir dos 12 anos de idade. “As aulas, no período vespertino, acontecem nas dependências do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)”, diz Miguel Luis Vilas Boas, do Centro de Qualificação Total.





Serviço

Os interessados devem efetivar inscrições na Rua Ouro Verde, nº 300, Jardim América. A pessoa deve comparecer munida de fotocópia do CPF, RG e comprovante de residência atual. “Em caso de menor de idade, o aluno deverá vir acompanhando do responsável, que também deverá apresentar fotocópia do CPF RG e comprovante de residência”, explica Dorival Miguel da Silva, coordenador do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. O telefone para mais informações é o 3426-7241 ou 99654-8024 (WhatsApp).

Siga o TNOnline no Google News