Estruturas já estavam instaladas e foram levadas durante a madrugada de quarta-feira (25), na Rua José Carlos Bueno

Uma residência em construção foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (25), na região central de Apucarana. Criminosos invadiram o imóvel, localizado na Rua José Carlos Bueno, e levaram um portão de ferro e uma porta de vidro temperado que já estavam fixados na obra.

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De acordo com o registro feito junto à Polícia Militar por volta das 9h, o crime aconteceu entre 1h30 e 7h da manhã. O responsável pela construção percebeu o desaparecimento dos materiais ao chegar ao local e acionou as autoridades.

Segundo o boletim, o portão levado mede cerca de três metros e a porta de vidro tem 1,5 metro por 2,10 metros. Como ambas as estruturas já estavam instaladas nos devidos lugares, os autores precisaram desmontá-las para conseguir retirá-las da propriedade.

A ocorrência foi registrada e o caso segue para investigação da Polícia Civil. Até o momento, os suspeitos e os objetos furtados não foram localizados.