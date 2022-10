"Por um milagre de Deus que escapamos", diz idoso após muro desabar

"Senti muito medo, meu marido chegou no quarto, me tirou do meio dos escombros, quando saímos pela porta, caiu o resto, foi um susto muito grande. Estou com muita dor, não posso me mexer, estou me recuperando de um AVC e agora isso. Mas Deus é bondoso demais, maravilhoso, nos salvou"

- Irene de Jesus, vítima