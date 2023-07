Por telefone, PM ajuda a salvar criança de 2 anos engasgada

A Polícia Militar de Apucarana, no Norte do Paraná, ajudou a salvar, na tarde desta sexta-feira (30), uma criança de 2 anos que estava engasgada. O chamado foi feito via Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

Segundo boletim de ocorrência da corporação, familiares ligaram para o 190, número de emergência da PM. O caso foi registrado na Rua Tokio, no Jardim Vale Verde.

Por telefone, um policial deu as orientações para que as vias aéreas fossem desobstruídas. A atendente explicou como desengasgar a criança, utilizando informações da Manobra de Heimlich.

Os familiares conseguiram desengasgar a criança, que voltou a respirar normalmente. Segundo relataram os familiares, as orientações da atendente foram fundamentais para salvar a criança.

Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) esteve no local, assim como a PM. A criança foi levada, na companhia da mãe, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para observação.

VEJA DICAS

Manobras de Desengasgo

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição (ato de engolir). O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações.

Como agir em caso de engasgo em bebês

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência (pronto socorro ou hospital). Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Como agir em caso de engasgo por corpo estranho: Manobra de Heimlich

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

