Por telefone, bombeiros salvam bebê de cinco meses em Apucarana

O atendimento ocorreu pelo telefone e a mãe contou com auxílio do profissional que estava de plantão

Por telefone, um bebê de 5 meses de vida foi salvo pela equipe do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, após se engasgar com o leite materno na manhã desta quinta-feira (22). O atendimento ocorreu pelo telefone e a mãe contou com auxílio do profissional que estava de plantão, enquanto os socorristas se deslocavam até o Loteamento Sanches do Santos.

"Durante o trajeto, a mãe do bebê foi orientada por um de nossos profissionais e quando chegamos na casa, a criança já estava bem, com a cor 'rosada' e chorando. Mesmo assim, por precaução, encaminhamos o bebê para o Hospital da Providência para que o caso fosse acompanhado", explica o sargento Cláudio José Salustiano.

De acordo com a mãe do bebê, ela amamentou a criança e a colocou para dormir. Minutos depois, ao verificar se estava tudo bem, notou que havia algo de errado e ligou para a equipe do Corpo de Bombeiros. "A orientação dos profissionais é sempre bem-vinda. No momento em que a mãe ou pai estiver falando com o socorrista, é muito importante manter a calma e seguir as orientações do telefonista", observa.

