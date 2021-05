Por medo, mulher agredida espera PM com filhas na chuva

Continua após publicidade

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Apucarana. A equipe da Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que estava sendo agredida pelo esposo. No local, confirmado com ela sobre as agressões, a mulher se encontrava em frente à casa com as duas filhas, tomando chuva.



Conforme a vítima, o agressor, um homem, de 30 anos, estava dentro da residência. A abordar o suspeito, na PM notou que ele estava bastante agitado, foi contido, e algemado conforme prevê a súmula vinculante número 11 do STF para resguardar a integridade física da equipe de serviço, e das pessoas envolvidas na ocorrência.

A vítima disse à equipe que o esposo ficou bravo porque ela não queria beber e começou uma discussão. Durante a confusão, conforme o boletim, a solicitante, que foi agredida pelo marido, bateu com a cabeça na parede lhe causando uma lesão (inchaço) na cabeça, bem como apresentava vermelhidão no rosto e pescoço.

O homem foi preso pela polícia e encaminhado até a delegacia para as providências cabíveis.