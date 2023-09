Por conta de abelhas, Praça do Redondo fica parcialmente interditada

O Corpo de Bombeiros interditou parte da Praça Interventor Manoel Ribas, em Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (26), por conta de um enxame de abelhas que foi encontrado no local. Pessoas que passavam pela praça acionaram os socorristas após ser atacadas pelos insetos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Idoso de 88 anos colide carro com traseira de caminhão em Apucarana

De acordo com os socorristas, algumas pessoas estavam cortado a grama nas proximidades do local e isso pode ter feito com que as abelhas tenham ficado agitadas.

continua após publicidade

Ao chegar, os socorristas interditaram a praça e depois de tentar contato com a Secretaria do Meio Ambiente, acionaram um apicultor, que ficou de ir até lá para retirar o enxame. Conforme afirmaram os bombeiros, a praça será liberada assim que os insetos forem retirados do local.

Siga o TNOnline no Google News