Da Redação

Por ciúmes, namorada acerta faca na cabeça de mulher

Por ciúmes do namorado, uma mulher acertou uma faca na cabeça de outra pessoa do sexo feminino, na madrugada desta quinta-feira (9), em um estabelecimento localizado na Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana.

continua após publicidade .

No local, a Polícia Militar (PM) foi recebida pela vítima, de 24 anos, que apresentava sinais de embriaguez e relatou a situação. A vítima disse que a outra mulher pensou que ela estava flertando com o namorado dela e veio em sua direção com uma faca. O objeto foi jogado na parte posterior da cabeça e causou um edema nesta região.

Os funcionários do local interviram na briga e a autora saiu antes da chegada da equipe policial. A vítima foi orientada pelos policiais.