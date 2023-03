Por causa de ciúmes, mulher grávida é agredida em Apucarana

Da Redação

Duas mulheres invadiram a residência de uma gestante, na área central de Apucarana, norte do Paraná, e agrediram a vítima com socos, arranhões e puxões de cabelo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (29).

Conforme relato da vítima, ela teria acabado de chegar da igreja quando percebeu que duas mulheres haviam invadido sua casa. Assim que entrou no imóvel, foi agredida pelas suspeitas e acabou caindo no chão. Mesmo afirmando que estava grávida, as mulheres continuaram com a violência.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes do marido da vítima, que é ex-companheiro de uma das invasoras. Após a ação criminosa, as mulheres fugiram do local e ainda não foram localizadas. A vítima foi orientada pela PM.

