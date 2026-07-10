Populares amarram homem após furto de fios em obra de Apucarana

Suspeito foi flagrado por trabalhadores levando materiais de casas em construção no Loteamento Texas e acabou detido até a chegada das autoridades

Um homem de 32 anos foi contido e amarrado por populares na tarde de quinta-feira (9) após ser flagrado furtando fios de cobre no Loteamento Texas, em Apucarana. O crime ocorreu em um canteiro de obras de um novo residencial localizado na Rua Deolindo Massambani.

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De acordo com as informações registradas, funcionários da construtora responsável pela obra perceberam a ação do suspeito, que retirava os materiais elétricos das casas em construção. Os trabalhadores perseguiram o homem logo após o furto, conseguindo alcançá-lo e imobilizá-lo. Para evitar a fuga, ele foi amarrado com uma corda e mantido na calçada até a chegada das forças de segurança.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas pela central de operações para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram ao endereço, encontraram o suspeito já rendido e deitado no chão.

A ocorrência foi assumida pela Guarda Municipal, que desamarrou o homem e realizou a abordagem padrão. Em seguida, o suspeito, os fios de cobre recuperados e um representante da construtora foram encaminhados à delegacia do município para o registro do caso e as providências legais cabíveis.