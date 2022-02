Da Redação

População do Jardim Colonial II aciona PM após ouvir tiros

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada no final da tarde desta quarta-feira (2), após populares ouvirem disparos de tiros no Jardim Colonial II.



Ao chegar no local, os policiais conversaram com uma das testemunhas, que contou que houve uma troca de tiros entre um Chevrolet Meriva e um outro carro de modelo não identificado. A PM encontrou no endereço apenas cinco cápsulas de pistola 9 mm deflagradas caídas no chão.

Ainda de acordo com a testemunha, os autores fugiram sentido Avenida Aviação. Segundo a equipe, as munições foram recolhidas e na sequência, foi informado à PM que um homem tinha sido atingido pelos disparos e fugido para o meio de uma mata. As munições foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.