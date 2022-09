População comparece e acompanha desfile cívico em Apucarana; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Milhares de pessoas se reuniram na tarde desta quarta-feira, 7, feriado da independência do Brasil, para acompanhar o Desfile Cívico em comemoração à data, em Apucarana. A concentração aconteceu na Avenida Curitiba, que foi tomada por grande público na expectativa pelo desfile que marca as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil. Devido à chuva, o evento, que começaria às 8 horas, foi adiado para às 14h30.

continua após publicidade .

Após o hasteamento das bandeiras, ao lado do comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada (30º BIMec), tenente-coronel Flábio Meireles Machado, e do comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, o prefeito de Apucarana Júnior da Femac participou da revista das tropas militares. Em seguida, foi para o palco das autoridades, defronte à agência central da Caixa Econômica Federal (CEF), para autorização do início do desfile cívico, que começou pontualmente às 14h30.

Ao todo, 64 entidades participaram do desfile, entre forças de segurança, escolas, instituições e clubes de serviços.

continua após publicidade .

Veja como foi o desfile:

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News