Da Redação

População aprova merenda servida nas escolas de Apucarana

O Departamento de Alimentação Escolar, da Autarquia de Educação, serve diariamente 37 mil refeições nos 23 centros infantis (CMEIs) e 35 escolas que compõem a rede municipal de Apucarana. Preparados por nutricionistas, os cardápios são específicos para cada faixa etária e seguem as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac destaca que as famílias podem acompanhar as refeições que são oferecidas às crianças por meio do site oficial do município. “A nossa equipe publica os cardápios da merenda no início de cada mês. Eu peço que os pais perguntem sempre aos seus filhos o que eles estão comendo nas unidades de ensino e comparem com os menus que são divulgados. Caso encontrem alguma disparidade, a orientação é que vocês entrem em contato com o Departamento de Alimentação Escolar por meio do telefone 3308-1699. A transparência nas ações é prioridade na minha gestão”, disse.

Mãe de um aluno matriculado na Escola Municipal José Brazil Camargo, Érica Regina da Silva Pereira acompanha sistematicamente a alimentação que seu filho recebe. “Como tem intolerância à lactose, meu filho não pode comer qualquer produto. Então, eu tenho o costume de perguntar a ele todos os dias o que foi servido. A merenda é ótima! A escola garante pães, cookies, suco de soja e leite sem lactose para as crianças com esse tipo de restrição alimentar,” afirmou.

continua após publicidade .

A secretária da Educação, Marli Fernandes, explica que uma alimentação saudável e balanceada é fator fundamental para o pleno desenvolvimento, físico e cognitivo, das crianças. “Por isso, os cardápios da merenda escolar priorizam alimentos com alto teor nutricional, como frutas, verduras e legumes frescos. As crianças gostam bastante quando são servidas peras, uvas e goiabas. As hortaliças são compradas diretamente da agricultura familiar, beneficiando também os pequenos produtores locais,” frisou.

Larissa Gomes de Lima é outra mãe que tem o hábito de acompanhar diariamente a alimentação que seu filho consome no CMEI Luiz Aníbal Matiuzzi. “O que a creche serve realmente está de acordo com o que é publicado no site. O cardápio é bem rico e variado, com frutas, carnes e leite. A Autarquia de Educação está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo,” congratulou.

Os alunos também aprovam a alimentação da Rede Municipal de Educação de Apucarana. “Eu gosto especialmente quando tem macarrão com carne moída no almoço. É uma delícia! Eu também adoro as frutas, como melão, melancia e banana”, disse a aluna Yasmin Vieira Vivan, da turma de 5º ano, da Escola Municipal Augusto Weyand.

continua após publicidade .

“O meu prato preferido é o arroz doce. Além disso, gosto quando tem pão com requeijão, bolo de fubá e bolacha Maria. No almoço, a polenta, o frango e os ovos são muito bons,” acrescentou a aluna Giovana Gabriele da Luz Nascimento, do 3º ano, da Escola Municipal José Brazil Camargo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.