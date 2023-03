Pontos turísticos de Apucarana ganham decoração especial para a Páscoa

Da Redação

Espaço das Feiras ganhou decoração de páscoa

A Prefeitura de Apucarana começou a desenvolver nesta última quinta-feira (31) uma programação especial em comemoração à Páscoa. Além de ornamentação temática de pontos de visitação turística, como o Espaço das Feiras, Parque Municipal Jaboti, Bosque Municipal e Praça Rui Barbosa, dois personagens – Papai e Mamãe Coelho – , estarão percorrendo a cidade todas as noites para tirar foto e entregar “lembrancinhas” às crianças.

Além de marcar a data entre as novas gerações, a iniciativa cultural idealizada pelo prefeito Júnior da Femac visa chamar atenção sobre a importância de celebrar o verdadeiro espírito da Páscoa. “Uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus. Com pouco investimento tivemos esta ideia neste ano, de ornamentar alguns pontos turísticos da cidade. Espero que as famílias gostem e se torne tradição em nossa cidade, assim como celebramos o nascimento de Jesus, em dezembro”, comentou o prefeito Junior da Femac.

A organização das atividades tem à frente a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), com apoio das secretarias da Mulher e Assuntos da Família, e da Indústria, Comércio e Emprego. “Além de peças luminosas, na Praça Rui Barbosa, Espaço das Feiras, painel “Eu Amo Apucarana”, no Parque Jaboti, no Bosque Municipal, a programação tem como destaque os personagens Papai e Mamãe Coelho e apresentações culturais no Espaço das Feiras”, reforça professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur.

fonte: Reprodução Papai e Mamãe Coelho no Espaço das Feiras

