Pontas de mangueiras de incêndio são furtadas de prédios de Apucarana

Além dos edifícios, a equipe da empresa foi informada de que outras instituições da cidade também foram alvos do criminoso

Além de fios, as pontas de mangueiras de incêndio também estão na mira dos criminosos de Apucarana. Câmeras de segurança registraram pelo menos três ações de um novo golpe em que o autor chega nos prédios, alega que irá fazer a manutenção do equipamento de segurança, entra no local e furta o material feito de latão e alumínio, pensando que é cobre ou bronze.

Quem recebeu a informação foi a equipe da empresa Bianchi Engenharia de Segurança. Funcionários do estabelecimento foram avisados por clientes, todos moradores de prédios, que relataram que um homem, que a princípio é a mesma pessoa, alega que precisa fazer as manutenções nos hidrantes para poder ter acesso aos condomínios.

Além dos edifícios, a equipe da empresa foi informada de que outras instituições da cidade também foram alvos do criminoso, que ainda não foi identificado pela polícia. A foto dele está sendo compartilhada através das redes sociais e a empresa deixa o alerta aos porteiros, síndicos e moradores para que fiquem atentos ao novo golpe em Apucarana.

Foto do autor divulgada nas redes sociais:

fonte: Reprodução

