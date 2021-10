Pônei de Apucarana é encontrado amarrado em Arapongas

Da Redação

O pônei que desapareceu de um terreno de Apucarana foi encontrado no começo desta noite (13), amarrado próximo do cemitério de Arapongas. O dono do animal, Vandré Padilha, já foi buscar o 'cavalinho'.

Conforme Vandré, o animal fica em um terreno entre os Jardins Ponta Grossa e Diamantina. "Usamos o pônei em eventos, temos todo o cuidado com ele, acreditamos que ele pode ter sido furtado, e como divulgamos fotos nas redes sociais e muitas pessoas compartilharam, acredito que quem estava com o animal ficou com medo e deixou ele amarrado lá", disse.

Vandré foi até Arapongas e já providenciou a remoção do pônei.

