'Polvinhos do Amor' são entregues ao Hospital da Providência

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), entregou nesta terça-feira (9) 45 “Polvinhos do Amor” para UTI neonatal do Hospital da Providência Materno Infantil. Pequenos polvinhos feitos de crochê são colocados junto dos recém-nascidos prematuros internados, levando conforto e aconchego aos bebês.

Os “Polvinhos do Amor” são confeccionados por empreendedoras da Rede de Mulheres Solidárias da Semaf, utilizando como matéria prima linhas de crochê oferecidas pelo Sicredi. “Essa é a terceira remessa de polvos que entregamos para Hospital da Providência Materno Infantil, um gesto das empreendedoras solidárias para contribuir com a recuperação dos bebês da UTI neonatal”, afirma a secretária da Semaf, Denise Canesin.

Os polvos de crochê são colocados dentro da incubadora, junto aos bebês prematuros. Supõe-se que os tentáculos do polvo remetam ao útero materno porque se assemelham ao cordão umbilical.

No ato da entrega dos “Polvinhos do Amor”, a Rede de Mulheres Solidárias recebeu certificado de agradecimento das mãos da diretora geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos. “Gratidão pelo gesto de solidariedade em benefício aos pacientes da UTI neonatal do Hospital Materno Infantil”, diz o certificado.

Participaram da entrega do material a secretária da Semaf, Denise Canesin; representantes da Rede de Mulheres Solidárias; a coordenadora do Programa de Economia Solidária, Bete Berton; a assistente de negócios do Sicredi, Jeniffer Maria Nunes dos Santos; e a gerente de contas do Sicredi, Beatriz Rodrigues Simões Rissati.

