Polo UAB seleciona para cursos em saúde, meio ambiente e logística

Entre os requisitos de concorrência, o interessado precisa já ter concluído o ensino médio

O Polo da Universidade Aberta do Brasil em Apucarana (Polo UAB Apucarana) informa que está aberto, até o dia 29 de janeiro exclusivamente pela internet, processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) para preenchimento de vagas remanescentes da oferta de 2022, dos cursos técnicos – subsequentes ao ensino médio – nas habilitações de Agente Comunitário de Saúde (ACS); Logística; e Meio Ambiente.

O prefeito Júnior da Femac assinala que os cursos são na modalidade a distância e as inscrições são gratuitas. “Trata-se de ensino público gratuito e de qualidade, através de um instituto federal de referência em nosso estado”, assinala. De acordo com ele, são 74 vagas remanescentes para ACS, 63 vagas para técnico em Meio Ambiente e 46 vagas para técnico em Logística.

Entre os requisitos de concorrência, o interessado precisa já ter concluído o ensino médio. “São cursos com duração de até dois anos, com atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA IFPR) e encontros presenciais semanais, obrigatórios, nos polos”, observa professora Marli Fernandes, secretária Municipal da Educação.

A coordenadora do Polo UAB Apucarana, professora Sueli Gomes Reis Gonçalves, explica que o processo é para preenchimento de vagas remanescentes, ou seja, não ocupadas ao longo do processo seletivo principal da oferta. “Para essa seleção, assim como nas anteriores, se houver número de candidatos inscritos acima do número de vagas disponíveis, será realizado sorteio público para a classificação. Mas se o número de inscritos for inferior ou igual ao número de vagas remanescentes ofertadas, todos os inscritos que atenderem aos requisitos previstos no edital serão automaticamente classificados”, explica professora Sueli.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas na página eletrônica da Diretoria de Desenvolvimento de Educação a Distância (DDEaD/ Proens), https://ead.ifpr.edu.br, até as 23h59, do dia 29 de janeiro. Após conclusão do processo seletivo, o início das aulas está previsto para o dia 13 de março.

