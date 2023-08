Polo UAB de Apucarana forma 23 estudantes em Letras Português-Libras

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) realizou, na noite da última sexta-feira (18), de maneira virtual, a formatura dos 23 estudantes que concluíram o curso superior de Licenciatura em Letras Português-Libras por meio do polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB- Apucarana). A cerimônia foi transmitida ao vivo e o vídeo continua disponível no link

Os novos profissionais podem atuar como professores tanto de Língua Portuguesa como de Língua Brasileira de Sinais em escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Instituições de Ensino Superior (Presencial ou EAD), na modalidade de Educação Especial e em academias de idiomas que ofertem cursos de Libras.

A secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes, parabenizou os formandos pela conquista do diploma. “Nós sabemos que fazer um curso de graduação não é fácil, exige muito esforço, disciplina e habilidade para conciliar os aspectos pessoal, familiar, profissional e estudantil da vida. Vocês são vencedores e motivo de orgulho para todos nós,” afirmou.

A cerimônia de colação de grau do curso superior de Licenciatura em Letras Português-Libras foi conduzida pelo Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Alexandre de Almeida Vebber. A coordenadora do Polo da UAB-Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves, e as tutoras Neide Sigora e Ana Maria Bergossi também acompanharam a solenidade.

