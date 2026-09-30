Polo UAB de Apucarana e Unicentro abrem 30 vagas para curso gratuito de Administração Pública

Formação na modalidade a distância utilizará a nota do Enem dos últimos dez anos para seleção

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana, em parceria com a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), abrirem no próximo mês as inscrições para o curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade de educação a distância (EaD).

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Ao todo, serão ofertadas 30 vagas gratuitas destinadas a candidatos interessados em atuar no setor de gestão pública. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet entre os dias 13 e 30 de outubro de 2026.

A seleção dos novos estudantes será realizada por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderão concorrer os candidatos que tenham participado de pelo menos uma edição do exame nos últimos dez anos, sendo considerada para a classificação final a maior média obtida pelo estudante no período.

A distribuição das vagas prevê concorrência ampla, além de reserva de vagas direcionada a cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência (PCD). A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 6 de novembro.

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O curso integra as ações de expansão do ensino superior público no município por meio da rede UAB e do governo municipal. Embora a graduação seja ministrada no formato a distância, a estrutura curricular prevê a realização de atividades presenciais obrigatórias nas instalações do Polo UAB em Apucarana ao longo da formação acadêmica.