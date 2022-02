Da Redação

Polo UAB: Apucarana assume presidência de fórum estadual

A coordenadora do polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo UAB), Sueli Gomes Rêis Gonçalves, foi eleita presidente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB do Paraná para o biênio 2022-2023. A cerimônia de posse aconteceu na última sexta-feira (28/1) no formato virtual.

continua após publicidade .

O Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB foi instituído pela portaria nº 76, publicada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 7 de abril de 2017. “As principais funções do órgão colegiado são representar os Polos UAB de todo o estado junto à CAPES, promover a integração dos Polos UAB com as universidades e ampliar o número de cursos de educação a distância ofertados aos paranaenses, assegurando a qualidade da formação dos acadêmicos,” explicou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac recebeu com satisfação a notícia da eleição da professora Sueli Gomes Rêis Gonçalves para a presidência do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB do Paraná. “Apucarana possui um dos maiores polos de educação a distância do estado. No ano passado, a unidade ofertou gratuitamente quinze cursos de graduação e especialização e outros quatro tecnológicos à comunidade. O número de acadêmicos matriculados soma 676. Assim como vem acontecendo no polo local, eu tenho certeza de que a professora Sueli Gonçalves também fará um excelente trabalho à frente do Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB. Parabéns pela eleição!” congratulou o gestor.

continua após publicidade .

“Eu sinto-me honrada por ter sido escolhida para presidir esse importante órgão colegiado. O Paraná possui atualmente 62 polos da UAB ativos. Ciente de que cada um é único, pois está inserido em uma comunidade diferenciada, eu comprometo-me a fazer o meu melhor para entender e apoiar os polos em suas demandas, representá-los junto às universidades públicas, e contribuir em última instância para fazer a diferença na vida das pessoas que estão em busca de formação de qualidade,” afirmou professora Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

Compõem a chapa eleita para o Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB – Biênio 2022-2023:

Presidente Estadual: Sueli Gomes Rêis Gonçalves – Polo UAB de Apucarana

continua após publicidade .

Presidente Estadual Adjunto: Luciana Cecilia Basso – Polo UAB de Pontal do Paraná

Secretário Estadual: Simone Maria Martins – Polo UAB de Umuarama;

Primeiro Suplente: Fernando Henrique da Silva – Polo UAB de Bela Vista do Paraíso;

continua após publicidade .

Segundo Suplente: Adriana Paula Cheron Zanin – Polo UAB de Astorga