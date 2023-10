Polo da UAB sedia aula inaugural do MBA em Gestão Pública e Inovação

O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB-Apucarana) sediou, na noite da última quarta-feira (18/10), a aula inaugural do curso MBA em Gestão Pública e Inovação. A especialização está sendo ofertada, na modalidade de Educação a Distância (EaD), pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, em convênio com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), a Universidade Virtual do Paraná (UVPR) e a Unidade Executiva do Fundo Paraná.

Vinte e cinco pessoas deram início à jornada acadêmica e terão 360 horas de muito estudo pela frente. “Esta é a segunda vez que a Unicentro oferta este curso no nosso polo. Devido ao enorme sucesso da primeira turma, o número de inscritos bateu o recorde nesta edição,” comemorou o prefeito Junior da Femac.

O MBA em Gestão Pública e Inovação tem como público-alvo profissionais que já atuam na administração pública. “Por meio do curso, os estudantes vão desenvolver habilidades essenciais para gerir e dar ideias inovadoras a fim de otimizar o setor público. O currículo envolve conhecimentos de diversas áreas, como direito, comunicação, economia, entre outras,” acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

“Nesta primeira aula, a turma recebeu orientações sobre como acessar e navegar na plataforma Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem da Unicentro. Eles também puderam verificar as instalações do nosso polo e conhecer a tutora Fernanda Carrero, que vai acompanhá-los e auxiliá-los durante todo o curso. Desde já, desejamos um excelente percurso a todos,” almejou a coordenadora do Polo da UAB-Apucarana, Sueli Gonçalves.

