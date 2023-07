Polo da UAB prorroga inscrições para curso de Gestão Educacional; veja

A coordenação do polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB-Apucarana) comunica que foram prorrogadas, até 6 de agosto, as inscrições para o processo seletivo que visa formar uma nova turma da pós-graduação em Gestão Educacional: organização escolar e trabalho pedagógico. O curso será ofertado, na modalidade de Educação a Distância, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo endereço eletrônico: https://ead.uepg.br/apl/phi/

Conforme o prefeito Junior da Femac, a especialização visa capacitar agentes públicos para o desempenho das funções de diretor e coordenador das instituições de Educação Básica. “Esses profissionais precisam dispor de conhecimentos específicos para o bom desempenho nos cargos, sobre a legislação educacional em vigor, a administração das finanças da escola, a prestação de contas à comunidade, a elaboração e condução do Projeto Político Pedagógico (PPP), o gerenciamento do trabalho dos professores e funcionários, o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, entre outros temas", detalhou.

A secretária Marli Fernandes lembrou que, na rede municipal de educação de Apucarana, a escolha dos diretores escolares é feita mediante pontuação por mérito e desempenho. “Uma das exigências é justamente que eles tenham formação na área de gestão educacional", disse.

A pós-graduação em Gestão Educacional: organização escolar e trabalho pedagógico terá carga horária de 630 horas, com duração de dezenove meses. “A UEPG está disponibilizando 25 vagas para o município de Apucarana. O edital coloca como requisitos obrigatórios que os candidatos sejam agentes públicos e tenham formação superior em Pedagogia ou outra licenciatura. A taxa de inscrição é de R$ 100,00", acrescentou a coordenadora do Polo da UAB, Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

O edital de abertura do processo seletivo (nº 275/23) pode ser encontrado no link: https://ead.uepg.br/apl/sigma/assets/editais/PS0758E3223.pdf

Já o edital de prorrogação das inscrições (nº 343/23) está disponível em: https://ead.uepg.br/apl/sigma/assets/editais/PS0758E3319.pdf

Outras informações podem ser obtidas diretamente no Polo da UAB-Apucarana, por meio do telefone: (43) 3425-1603.

