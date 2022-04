Da Redação

Polo da UAB oferta 43 vagas para portadores de diploma

A Prefeitura de Apucarana informou, nesta segunda-feira (18), que a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa preencher as vagas remanescentes de três cursos de graduação.

continua após publicidade .

Ao todo, são 43 oportunidades disponíveis no Polo da UAB de Apucarana, sendo 9 para o bacharelado em Administração Pública, 22 para a licenciatura em Letras Português e 12 para a licenciatura em Pedagogia.

De acordo a secretária de educação Marli Fernandes, pode participar do processo seletivo qualquer pessoa que tenha diploma de ensino superior. “Essa é uma ótima chance para aqueles que desejam fazer uma segunda graduação com ensino gratuito e de qualidade”, disse.

continua após publicidade .

A coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gonçalves, acrescenta que as inscrições devem ser feitas até o dia 29 de abril, no site. A taxa exigida é de R$ 50,00. “Como os três cursos já estão em andamento, os candidatos aprovados vão iniciar as atividades acadêmicas ainda neste primeiro semestre”, afirmou.

Os interessados em participar do processo seletivo da Unicentro podem acessar o edital completo por meio do link.