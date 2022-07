Polo da UAB está com inscrições abertas para três cursos; confira

Da Redação

O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) está com inscrições abertas para três novos cursos na área da Educação: a especialização em Métodos e Técnicas de Ensino, ofertada por meio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); a especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica, disponibilizada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro); e a especialização em Docência na Educação Infantil, proposta pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

“A formação continuada é essencial para os profissionais que atuam no magistério, pois novos conhecimentos, informações e tecnologias surgem todos os dias e são incorporados rapidamente à vida da sociedade. Os docentes precisam atualizar-se para oferecerem formação de qualidade aos estudantes,” disse o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

“Por isso, eu incentivo fortemente que os professores e assistentes infantis da rede municipal de Apucarana inscrevam-se nos cursos do Polo da UAB, que são gratuitos e ministrados em parceria com universidades renomadas,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

As inscrições para a especialização em Métodos e Técnicas de Ensino devem ser realizadas até quarta-feira (20), exclusivamente pela internet, no site da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ao todo, são 25 vagas destinadas ao Polo da UAB de Apucarana.

Já as inscrições para a pós-graduação em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), seguem até 31 de julho. Este curso também reserva 25 vagas para o município de Apucarana. O edital completo está disponível no endereço eletrônico.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por sua vez, disponibilizará 32 vagas da especialização em Docência na Educação Infantil para o Polo da UAB de Apucarana. Os interessados devem efetuar a inscrição até 14 de agosto. O edital completo pode ser encontrado no link.

“Além dessas três especializações que estão com inscrições abertas, nós realizaremos um vestibular em outubro, visando à formação de novas turmas para as licenciaturas em Letras e Pedagogia,” adiantou a coordenadora do Polo da UAB, Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

Outras informações sobre os cursos ofertados pelo Polo da UAB de Apucarana podem ser obtidas por meio do telefone: (43) 3425- 1603 (que também funciona como WhatsApp).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

