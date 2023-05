Polo da UAB está com inscrições abertas para MBA; saiba mais

Da Redação

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) comunica que estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso de Especialização Lato Sensu MBA em Gestão Pública e Inovação. São 25 vagas destinadas ao município de Apucarana.

A especialização será ofertada na modalidade de educação a distância pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em convênio com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), por meio da Universidade Virtual do Paraná e da Unidade Executiva do Fundo Paraná.

Os interessados têm até 21 de maio para realizar a inscrição, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico.

A classificação dos candidatos será feita de acordo com os critérios previstos no edital de abertura nº 027/2023: formação em nível superior ou em curso superior de tecnologia (nas áreas de gestão pública, engenharia da computação e internet); tempo de atuação no setor público e/ou terceiro setor; experiência profissional em área tecnológica ou de inovação; e segunda formação de nível superior e/ou outra especialização lato sensu.

O edital completo encontra-se disponível no link (clique aqui). Mais informações podem ser obtidas diretamente no Polo da UAB de Apucarana, pelo e-mail apucaranapolo@gmail.com ou pelos telefones (43) 3425-1603 e (43) 99654-6483.

fonte: Reprodução





