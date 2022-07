Polo da UAB está com inscrições abertas para especializações; confira

Da Redação

Polo apucaranense da Universidade Aberto do Brasil (Polo da UAB)

O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) comunica que está com inscrições abertas para o curso de especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica. A pós-graduação será ofertada, na modalidade de Educação a Distância, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

De acordo com o edital nº 114/2022, são 25 vagas destinadas ao Polo da UAB de Apucarana. “Podem inscrever-se os candidatos que tenham concluído a graduação, licenciatura ou bacharelado em Geografia ou qualquer outra área de Ciências Humanas. A Unicentro é uma instituição que possui vasta experiência na Educação a Distância. Os cursos que eles ofertam são de excelente qualidade,” afirmou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Os interessados na especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica devem realizar a inscrição até o próximo dia 31 de julho, exclusivamente pela internet, acessando o endereço eletrônico.

“Os documentos exigidos no ato da inscrição são o diploma de conclusão do curso de graduação, cópia autenticada da carteira de identidade (RG), fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), requerimento de matrícula e comprovante de experiência profissional. As aulas serão ministradas por meio de plataforma online, mas teremos também algumas atividades presenciais no polo da cidade,” detalhou a coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

Mais informações sobre a especialização em Ensino e Pesquisa Geográfica podem ser obtidas pelo telefone (43) 3425-1603. O edital nº 114/2022 encontra-se disponível no site da Unicentro.

