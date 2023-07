Polo da UAB está com inscrições abertas para duas especializações

O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB-Apucarana) reforça que estão abertas as inscrições para dois cursos de especialização na área da Educação. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e documentos estipulados nos editais dos respectivos processos seletivos.

continua após publicidade

A Universidade Estadual de Londrina é a instituição responsável pela oferta da pós-graduação em Tecnologias de Informática na Educação. São 23 vagas destinadas ao município de Apucarana. As inscrições devem ser realizadas até 17 de julho, com o pagamento de taxa no valor de R$ 81,00. O edital nº 001/2023 pode ser acessado diretamente no site do Núcleo de Educação a Distância da UEL.

- LEIA MAIS: Atletas e técnicos elogiam a realização dos 62º JUPS em Apucarana

continua após publicidade

Já a Universidade Estadual de Ponta Grossa está com processo seletivo aberto para a formação de nova turma da pós-graduação em Gestão Educacional: organização escolar e trabalho pedagógico. Conforme o edital nº 275/2023, são 25 vagas reservadas para o Polo da UAB-Apucarana. As inscrições devem ser realizadas até 19 de julho, exclusivamente pela internet, no site do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da UEPG. A taxa exigida é de R$ 100,00.

“A atualização dos conhecimentos é importante para os profissionais de qualquer área, mas, especialmente, para quem trabalha no campo da Educação. Por isso, eu gostaria de pedir aos diretores, coordenadores, professores e servidores dos nossos CMEIs e Escolas Municipais que leiam com atenção os editais e inscrevam-se nas formações,” incentivou a secretária de educação, Marli Fernandes.

“Os cursos do Polo da UAB são gratuitos. Então, o único custo que o candidato terá é em relação à taxa de inscrição. É importante destacar também que a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Ponta Grossa são bastante conhecidas pela qualidade do ensino que ofertam,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News