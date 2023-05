Polo da UAB e Unicentro realizam vestibular para Letras Português

Da Redação

A taxa de exigida é de R$ 50,00

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes divulgam as inscrições para o Segundo Vestibular Unificado de Educação a Distância da Universidade Virtual do Paraná (UVPR). Nesta edição, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) irá ofertar o curso de Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas por meio do polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB-Apucarana). Os interessados em concorrer a uma das 36 vagas devem realizar a inscrição, no período de 15 de maio a 15 de junho, exclusivamente pela internet (cps.uepg.br/ead). A taxa de exigida é de R$ 50,00.

“A Unicentro é uma parceira de longa data do nosso Polo da UAB. Esta é a segunda vez que a universidade traz a Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas para o nosso município. Os estudantes que participaram da turma anterior elogiam bastante os professores, os tutores e o curso. É uma formação de excelente qualidade”, comentou o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes frisou que o público-alvo do curso são os docentes. “Das 36 vagas destinadas ao nosso polo, dezoito são reservadas para professores da educação básica que não possuem formação na área em que atuam, sete para pessoas que cursaram a educação básica em escola pública, três para afrodescendentes, uma para pessoa com deficiência e sete para a ampla concorrência,” detalhou.

“A Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas é ofertada na modalidade de Educação a Distância. Os acadêmicos têm acesso aos conteúdos e realizam as atividades propostas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unicentro. Os professores também costumam organizar regularmente rodas de conversa e aulas síncronas para sanar as dúvidas dos estudantes. Além disso, os acadêmicos contam com o apoio de uma tutora presencial no município,” acrescentou a coordenadora do Polo da UAB-Apucarana, Sueli Gonçalves.

As provas o vestibular estão programadas para 2 de julho. Para acessar o manual do candidato, clique aqui.

