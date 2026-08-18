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PROFISSIONALIZAÇÃO

Polo da UAB de Apucarana oferta vagas para Especialização em Docência da Educação Infantil

Curso da Unicentro será realizado a distância, com atividades presenciais no Polo da UAB

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polo da UAB de Apucarana oferta vagas para Especialização em Docência da Educação Infantil
Autor Polo da UAB Apucarana - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana está com inscrições abertas para 13 vagas remanescentes da Especialização em Docência da Educação Infantil, ofertada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham concluído curso de graduação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O curso será realizado na modalidade de Educação a Distância (EaD), com atividades presenciais no Polo da UAB, como avaliações, seminários e a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 30 de agosto, por meio do sistema da Unicentro.

A coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gonçales, destaca a importância da oportunidade para profissionais que atuam na área. “Esta especialização representa uma importante oportunidade de formação continuada para quem trabalha com a Educação Infantil. O Polo da UAB de Apucarana fica muito feliz em disponibilizar essas vagas e contribuir para que mais profissionais possam ampliar seus conhecimentos e qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido com nossas crianças”, afirma.

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Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão apresentar Diploma de Graduação ou certidão de conclusão de curso de Ensino Superior; Histórico Escolar; Cédula de Identidade (RG) ou Certidão de Identidade Nacional (CIN); CPF; e comprovante de experiência profissional, especificando o cargo e o tempo de atuação, ou Dossiê Histórico Funcional.

A classificação dos candidatos será definida pelo maior tempo de atuação na Educação Infantil no setor público.

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As dúvidas relacionadas ao processo de inscrição podem ser encaminhadas para o e-mail nead.unicentro@gmail.com.

O Edital nº 72/2026, que regulamenta o processo seletivo para as vagas remanescentes, está disponível para consulta na íntegra no site da Unicentro.

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Educação a Distância Especialização em Educação Infantil formação continuada inscrições abertas Polo UAB Apucarana Unicentro
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