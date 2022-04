Da Redação

Polo da UAB de Apucarana forma 18 profissionais de Pedagogia

Aconteceu, na noite desta quarta-feira (16), a formatura de 18 acadêmicos da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Os formandos concluíram o curso de Licenciatura em Pedagogia, através do Polo da UBA de Apucarana.

Os alunos que se formaram foram parabenizados pelo prefeito Junior da Femac pela conquista do título de Pedagogos. “Vocês enfrentaram uma jornada árdua de estudos nos últimos anos e precisaram demonstrar muita dedicação para chegar até aqui. Parabéns pela realização do sonho. Desejo sucesso a todos na carreira profissional”, disse.

“O trabalho do pedagogo é essencial. Além de poder atuar como professor da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, esse profissional contribui para a compreensão da realidade dos alunos e a integração das famílias com a escola. Eu sinto-me muito feliz com a formatura de mais dezoito pedagogos pelo Polo da UAB. Espero contar com cada um deles na construção de uma educação equitativa e de qualidade para todas as crianças de Apucarana,” afirmou a secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes.



Outros 29 acadêmicos já haviam recebido seus diplomas de Licenciatura em Pedagogia, no final do ano passado. “Nós agradecemos profundamente a parceria que a Unicentro mantém com o nosso município desde 2008. Juntos, estamos trabalhando pela democratização do ensino superior e pela transformação da vida de muitos jovens e adultos,” acrescentou a coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

A cerimônia da noite de quarta-feira (16) foi conduzida pelo reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, professor Fábio Hernandes. “Eu agradeço a cada um dos formados, pela confiança que eles depositaram na nossa instituição de ensino. A Unicentro é um dos patrimônios da sociedade paranaense,” concluiu.

Os seguintes acadêmicos receberam ontem o título de pedagogos:

- Alex Crestani; Claudemir Ockner; Cleusa de Fátima Teixeira Thomaz; Daniely Alves Ribeiro; Eder Afonso de Oliveira; Elaine da Silva; Gislaine Andrade Ockner; Gislaine Vanessa dos Santos de Oliveira; Ingrid Cristiane de Souza; Joelma Elizabete Lopes Leite; Lucilene Aparecida Francisco; Maria Aparecida Lima Piai Rosa; Renata Cristina Machado; Russele Carolina Peres; Selaine Aparecida da Silva; Tamires Theodoro Leonel Ferreira; Thais Maira Podolan Franco; Vanea de Souza Quevedo Salvarani.





