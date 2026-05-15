Polo da UAB de Apucarana abre 25 vagas para especialização gratuita em Ensino de Ciências

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana está com 25 vagas abertas para a Especialização em Ensino de Ciências “Ciência é 10!”. O curso de pós-graduação lato sensu será ofertado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), na modalidade de Educação a Distância (EAD), com carga horária total de 480 horas.

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As vagas são destinadas a docentes da Educação Básica das redes pública estadual, municipal e privada. Podem participar professores da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental (Pedagogia), dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Ciências, Biologia, Física, Química e Geografia), além de profissionais do Ensino Técnico e Profissionalizante.

A coordenadora do Polo da UAB de Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves, destaca a importância da oportunidade para os educadores da região. “É uma grande chance para os professores se especializarem de forma gratuita em uma universidade renomada como a UEL”, afirma.

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O curso “Ciência é 10!” tem como foco o ensino de conteúdos de ciência por meio de uma abordagem investigativa, incentivando práticas pedagógicas que estimulem a curiosidade, a formulação de hipóteses, a observação e a análise crítica de dados. A especialização também busca aproximar o ensino da realidade científica contemporânea, promovendo diálogo com outras áreas do conhecimento, materiais didáticos e recursos tecnológicos.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 28 de maio e 30 de junho de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da UEL. A taxa de inscrição é de R$ 81,00.

Entre os documentos exigidos estão cédula de identidade (frente e verso) ou Carteira de Identidade Nacional (modelo novo), CPF, documento militar para homens de até 45 anos, certidão de nascimento ou casamento ou averbação, histórico escolar da graduação e diploma ou certificado de colação de grau.

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A classificação dos candidatos será realizada com base na conferência da documentação apresentada e na comprovação de atuação em projetos vinculados ao Ministério da Educação (MEC), como “Mais Ciências”, NAPI de Ciências e PIBID, além do exercício profissional na Educação Básica, Educação Infantil ou Ensino Técnico Profissionalizante, respeitando a ordem de prioridade das redes pública estadual, pública municipal e privada.

O início das aulas está previsto para agosto de 2026 e a duração estimada do curso é de 18 meses.

O edital completo do processo seletivo pode ser acessado no site do Núcleo de Educação a Distância da UEL.