Polo da UAB-Apucarana oferta especialização em Educação Digital

O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) comunica que estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação lato sensu em Educação Digital para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A especialização está sendo ofertada pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), na modalidade de Educação a Distância (EaD), em convênio com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Universidade Virtual do Paraná.

O prefeito Junior da Femac frisa que o cenário contemporâneo exige que os professores dominem as tecnologias digitais. “Os computadores, os celulares e a internet transformaram o modo como as pessoas têm acesso às informações e aprendem novos conhecimentos. A pandemia de Covid-19 nos mostrou, da maneira mais difícil, que a escola não pode ficar à parte dessa revolução. As tecnologias digitais são como forças ambientais que podem ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem,” afirmou.

“Em Apucarana, nós investimos há vários anos na implantação de tecnologias digitais nas salas de aula. Por exemplo, todos os nossos CMEIs e Escolas municipais dispõem de laboratórios de informática itinerantes, que são carrinhos capazes de armazenar, transportar e recarregar as baterias de até 40 equipamentos, entre tablets e netbooks, ao mesmo tempo. Por ocasião da pandemia de coronavírus, nós também fomos um dos primeiros municípios a disponibilizar aulas remotas, transmitidas pela internet e pela televisão, aos nossos estudantes. Por isso, eu peço gentilmente que os nossos professores, coordenadores e diretores se inscrevam e participem dessa especialização que vem bem ao encontro da nossa proposta pedagógica,” acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

A UEM está oferecendo dezesseis (16) vagas da especialização em Educação Digital para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio do Polo da UAB-Apucarana. Com uma carga-horária total de 390 horas, o curso contemplará três trilhas pedagógicas: 1) Fundamentos; 2) Didática e experiências; 3) e Seminário de Práticas Pedagógicas Inovadoras, além do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que será desenvolvido como um Projeto de Intervenção nas escolas em que o professor atua. Neste contexto, a metodologia a ser adotada é o design thinking educacional, que recorre à resolução de problemas por um viés inovador, colocando o humano no centro da aprendizagem.

Os interessados devem efetuar as inscrições até 16 de outubro, pelo link: https://npd.uem.br/sgipos/inscricaoAluno.zul?idPrograma=2079

Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura do processo seletivo, nº 074/2023 – UAB/UEM, disponível em: https://portal.nead.uem.br/site/web/images/_459eF3d/20230914_104901-edital074_2023_uab_uem_especeducacaodigital.pdf

