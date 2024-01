Polo da UAB abre inscrições para curso de Letras-Espanhol; saiba mais

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) de Apucarana está com as inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Segunda Licenciatura em Letras-Espanhol. A formação é oferecida gratuitamente, na modalidade de ensino à distância, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

continua após publicidade

As inscrições seguem até 4 de fevereiro e são realizadas exclusivamente pela internet, em https://uenp.edu.br/ead-vestibular. A taxa é de R$ 40,00.

O presente processo seletivo será utilizado para duas turmas do curso de Segunda Licenciatura, sendo uma turma com previsão de início em março de 2024 e a outra com previsão de início em julho de 2024.

continua após publicidade

Podem participar da concorrência os egressos de curso superior de graduação (licenciatura), concluído no país ou em instituição estrangeira, desde que reconhecido ou revalidado em território nacional.

- LEIA MAIS: Agência do Trabalhador tem melhor desempenho dos últimos 20 anos

“O critério que a comissão organizadora utilizará para a seleção dos aprovados será a análise do histórico escolar da primeira licenciatura. Por isso, reforço a necessidade do candidato anexar uma cópia legível desse documento ao e-mail de inscrição", disse a coordenadora do Polo da UAB, Sueli Gomes Rêis Gonçalves.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac destaca o ensino da língua espanhola é uma realidade na rede municipal de Apucarana desde 2020. “A disciplina é ofertada em todas as escolas, aos alunos da Educação Infantil (Pré I e II) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º)”, informa o prefeito.

Essa é a segunda vez que o curso de Segunda Licenciatura em Letras-Espanhol é ofertado no polo da UAB em Apucarana. “Convido professores da nossa rede para não perder essa oportunidade. O curso ofertado por intermédio do Polo da UAB é gratuito e tem excelente qualidade", orienta a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Para conferir o edital completo, acesse: https://drive.google.com/file/d/1JKBGgGueARUfrSf0A2so-qUTJpI5TBDG/view



Siga o TNOnline no Google News